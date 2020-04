Buga: Baustart für erste Wege im Sommer

Eigentlich laden die Beteiligten bei einem solchen Anlass die Medien zum Termin vor Ort ein und erklären dann persönlich, wie sehr sie sich freuen und wie es jetzt weitergeht. Doch in Corona-Zeiten ist mit Blick auf den verlangten Abstand alles anders. Die Mitteilung kam deshalb am Mittwochmorgen per Mail: Die Stadt kauft gemeinsam mit ihren Töchtern – der Projektentwicklungsgesellschaft MWSP

...