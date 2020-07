Buga der Gegensätze

Die Besucher der Bundesgartenschau werden 2023 auf Spinelli zwei ganz unterschiedliche Parkhälften erleben. Wem es im Hauptteil rund um U-Halle und großer Bühne zu voll wird, weicht nach Westen auf die riesige Freifläche aus. Ein Rundgang über das Gelände, auf dem viele der ehemaligen US-Gebäude in ganz neuen Rollen glänzen sollen.

Willkommensbereich

Ein noch unscheinbares Gebäude, das sich hinter Bäumen versteckt, wird in drei Jahren der erste Anlaufpunkt für Besucher der Bundesgartenschau auf Spinelli sein. Auf dem Weg durch die ehemalige Turnhalle der US-Army können die Gäste ihre Eintrittskarten kaufen und sich mit Informationen eindecken, ehe sie hinter dem Gebäude auf eine große Fläche treten. Dort soll „ein Feuerwerk die Besucher auf die Buga einstimmen“, wie Buga-Chef Michael Schnellbach im übertragenen Wortsinn sagt. Farbige Böden weisen dann auf die vier Leitthemen der Schau hin: Klima, Umwelt, Energie und nachhaltige Nahrungsmittelsicherung. Die Gebäude am westlichen Rand in Richtung Aubuckel sollen bleiben und der großen Fläche Halt geben, wie Stefan Häffner sagt, Leiter der Abteilung Freilandplanung und Ausstellungskonzeption. Im Bereich hinter diesen Häusern wird die Station der temporären Seilbahn gebaut (Illustration ganz oben). Von hier geht es über Au und Neckar in den Luisenpark, in den zweiten Teil des Buga-Geländes.

Am östlichen Rand des Willkommensbereichs steht eine alte Tankstelle. Sie soll bleiben und weiterhin als „Tankstelle“ dienen – allerdings als Kiosk, um hungrige und durstige Besucher zu versorgen.

Pop-Quadrat

Mannheim will sich – als Unesco City of Music mit dem Schwerpunkt Musik – gebührend präsentieren. Im Bereich einer Tankstelle zwischen U-Halle und Völklinger Straße soll das sogenannte Pop-Quadrat entstehen, das nicht nur auf die moderne Musikgeschichte der Stadt blickt, sondern den Besuchern auch die berühmte Mannheimer Schule in Erinnerung ruft.

Hauptbühne

Vor der U-Halle und als Abgrenzung zur benachbarten Talstraße wird 2023 die Hauptbühne der Bundesgartenschau stehen. Eröffnungsveranstaltung, Konzerte, Gottesdienste sollen hier stattfinden – vor bis zu 3500 Zuschauern

Verkehr

„Bei der Parkplatzsituation sind wir so gut aufgestellt wie keine andere Buga-Stadt“, sagt Michael Schnellbach und verweist auf 11 000 Plätze am Maimarkt und an der SAP Arena. Von dort (etwa 3,6 Kilometer entfernt) bringen Shuttlebusse die Besucher auf Spinelli. Selbst an Spitzentagen (ab 25 000 bis 30 000 Gäste) werden laut Schnellbach in der Spitze etwa 4600 Fahrzeuge erwartet. Der Buga-Chef sieht auch für Wochenenden, an denen gleichzeitig der Maimarkt Massen anlockt, keine Probleme. Schnellbach wünscht sich für den Shuttleverkehr mehr Wasserstoff- und Elektrobusse, als sie derzeit bei der RNV vorhanden sind.

Schnellbach hält es für möglich, dass Gäste, die über den Hauptbahnhof anreisen, 2023 in Expresszügen der Linie 7 steigen, die dann mit nur einem oder zwei Halts in Richtung Spinelli fahren sollen. Es sei auch denkbar, dass die Linie 7 vom Wasserturm aus auf die Schleife durch die Planken verzichte, um so noch schneller an der Haltestelle bei Spinelli zu sein. Die RNV sagt dazu auf „MM“-Anfrage, dass die Erarbeitung eines Verkehrskonzepts für An- und Abreise der Buga-Besucher begonnen hat. Voraussichtlich bis zum Ende des Jahres werde das Verkehrskonzept vorliegen und dann vorgestellt.

Die Buga-Besucher werden auf Spinelli weite Wege vor sich haben, zumindest wenn sie den westlichen Teil erkunden möchten. Räder hält Schnellbach dennoch nicht für sinnvoll, weil es Konfliktsituationen mit Fußgängern geben könnte. Die Buga-Macher denken an dieser Stelle ohnehin weiter: Schnellbach deutet an, dass es für den Transport der Besucher eine „Weltneuheit“ geben könnte, ohne auf Nachfrage konkreter zu werden. Derzeit liefen dazu Gespräche.

Gastronomie

Essen und Trinken – ein wichtiges Thema auf Bundesgartenschauen. Anlaufpunkte werden vor allem die U-Halle und im nördlichen Teil der Glasfaserpavillon sein, bekannt von der Buga 2019 in Heilbronn. Ein besonderes Schmankerl soll ein bayerischer Biergarten an der alten Heizzentrale der Amerikaner werden. Dort sollen, wie in Bayern üblich, Getränke und Mahlzeiten verkauft werden – Besucher dürfen dort aber eben auch Mitgebrachtes verzehren. Voraussetzung: Sie kaufen im Biergarten ihre Getränke dazu.

Völklinger Achse

Die Schneise durch Spinelli ist die historische Verbindung zwischen Feudenheim und Käfertal. Sie wird das Gelände 2023 in einen Bereich der Aktivitäten (östlich mit U-Halle, Experimentierfeldern, Hauptbühne) und einen ruhigen Bereich trennen (westlich in Richtung Aubuckel, wo sich die „Hotels“ der rund 6000 umgesetzten Eidechsen befinden). Tagesbesucher werden über einen etwa 5,5 Kilometer langen Weg an den Höhepunkten des östlichen Teils vorbeigeleitet. Mit weiteren zwei Kilometern im Luisenpark haben sie das übliche Maximum an Wegstrecke für Buga-Besucher erreicht. Gäste mit mehr Zeit haben im ruhigen Spinelli-Teil bis hinter dem Panoramasteg noch etliche Kilometer mehr an Möglichkeiten. In Käfertal-Süd, am Ende der Völklinger Achse (die nach der Buga als Rad- und Fußweg zwischen den Stadtteilen dienen wird) gibt es 2023 einen zweiten Eingang.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.08.2020