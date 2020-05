Buga-Gesellschaft verzichtet auf Verlegung der Kleingärten

Mannheim.Die Mannheimer Bundesgartenschaugesellschaft verzichtet darauf, die 26 Kleingärten in der Feudenheimer Au zu verlegen. Der Grund dafür sei, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe in dem Widerspruchsverfahren eine andere Meinung vertrete als die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Mannheim. Das teilte die Bundesgartenschaugesellschaft am Montag mit.

Sie gibt das Regierungspräsidium mit der Aussage wieder, der Bau der Gärten verändere den Charakter des Landschaftsschutzgebietes Feudenheimer Au und würde damit dem Schutzzweck zuwiderlaufen.

Die Bundesgartenschaugesellschaft hatte im November 2019 mit der Verlegung der 26 Kleingärten begonnen, um an der ursprünglichen Stelle Platz für den geplanten Radschnellweg zu schaffen. Der BUND Mannheim hatte gegen die Maßnahme Widerspruch eingelegt. Über diesen Widerspruch hat das Regierungspräsidium nun entschieden.

„Dass die Höhere Naturschutzbehörde die Landschaftsschutzgebietsverordnung Feudenheimer Au in anderer Weise auslegt als es die Untere Naturschutzbehörde getan hat, bedauern wir sehr“, so Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschaugesellschaft. „Da wir damit die Verlagerung der Kleingärten rechtlich nicht umsetzen können, nehmen wir den entsprechenden Antrag schweren Herzens zurück.“