Buga gründet Kreis von Unterstützern

Die Gründungsversammlung findet am 23. Mai statt – dies kündigte der Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschau (Buga) 2023, Michael Schnellbach beim Vortragsabend mit seinem Kollegen Hanspeter Faas (Buga-Macher in München, Koblenz und Heilbronn) im Stadtquartier Q 6/Q 7 an: Dann soll ein Buga-Freundeskreis aus der Taufe gehoben werden, in dem sich „engagierte Menschen als Unterstützer der Buga 2023“ treffen. Faas hatte im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Plattform Buga“ vor etwa 80 Zuhörern über das Thema „Bundesgartenschau – Störfaktor in der Stadtentwicklung“ gesprochen.

Gute Kompromisse finden

In Heilbronn, wo es im Vorfeld durchaus auch Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Gartenschau-Pläne gegeben hatte, habe man „gute Kompromisse“ finden können und dieses dann auch konsequent in die Tat umgesetzt. „Wichtig“, so Faas, sei dabei eine umfassende Bürgerbeteiligung. Für den Freundeskreis der Gartenschau, so steht es in einem Flyer der Buga-Gesellschaft, werden Mannheimer gesucht, die „die Vision einer klimafreundlichen und lebenswerten Stadt mit ihren Ideen, ihrem Engagement und ihren eigenen Aktionen Wirklichleit werden lassen.“ lang

Info: Kontakt: freundeskreis.buga2023@mannheim.de

