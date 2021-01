Buga Mannheim: Das passiert dieses Jahr

Mannheim.Die Mannheimer Bundesgartenschaugesellschaft wird in den nächsten zwei bis drei Wochen mit dem Pflanzen von Bäumen in der sogenannten Parkschale Käfertal beginnen. Das sagte Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zu den “Meilensteinen 2021”, Die Parkschale ist der Bereich am Rand des Spinelli-Geländes, er an den Stadtteil Käfertal angrenzt. Die

...