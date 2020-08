Buga-Rätsel und historische Fragen gelöst

Was in diesem Jahr bereits alles passiert ist, soll im „MM“-Sommerrätsel natürlich eine Rolle spielen. Und das tut es: „Antidiskriminierungsbuero“ war das Lösungswort von Woche eins. Bei dieser Anlaufstelle wurde Anfang Juni deutlich, wie sich internationale Ereignisse auf Mannheim auswirken. Denn nach dem Tod von George Floyd in den USA und den darauf folgenden medialen Rassismus-Debatten erhielt das Mannheimer Antidiskriminierungsbüro mehr Anfragen als üblich. Die Hemmschwelle war gesunken, mehr Leute trauten sich, verschiedenste Diskriminierungen, die ihnen im Alltag widerfuhren zu melden, so Leiterin Tina Koch damals zu diesem Phänomen.

Bei der ersten Rätselfolge ging es zu allererst aber um ein ganz anderes Thema: Zeitreise war angesagt, geknobelt wurde rund um wilde Tiere, die vor langer Zeit im Waldpark in einem kleinen Zoo gehalten wurden. Eine sehr schaurige Geschichte stand dabei hinter einer Rätselfrage. Es ging um das Tier, dass damals seinen eigenen Wärter zerfleischte – es gehörte zu den Baeren. Auch der Wüstenkönig, die Raubkatze Löwe, wurde einst dort in Mannheim gehalten – sogar gleich zwei an der Zahl. Und um ein Restaurant, das am geographischen Mittelpunkt des Waldparks lag, ging es dann zuletzt: Restaurant „Zum Stern“. Und zu guter letzt stand ein geschichtsträchtiger Baum im Fokus: Die Silberpappel war die Riesin, die wir suchten.

Im zweiten Teil des Rätsels waren die Bundesgartenschauen 1975 und 2023 Thema. Ein luftiges Gefährt von damals, der Aerobus war ein Lösungswort. Doch nicht nur der brachte die Mannheimer Denksportler ins Grübeln. Auch der Erschaffer des Bundesgartenschau-Maskottchens war gesucht: Loriot.

Weiter wurde dann faszinierendes Grün für die Städter mit dem Blick auf die Bundesgartenschau der Zukunft abgefragt: Die neue Parkmitte war gesucht und Gewaesser. Ebenso war zu erraten, nach was die Mannheimer im Sommer so lechzen – und was sie in Zukunft besser erreichen soll: Die Frischluft.

Mit der ersten Rätselwoche kann die Redaktion natürlich auch schon jemanden glücklich machen: Der Gewinner des 60-Euro-Gutscheins für den „MM“ Ticketshop – und damit der erste Gewinner des Jahres – wird am Montag gezogen und benachrichtigt. see

