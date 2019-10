Buga: Tankstelle muss schließen

Die Esso-Tankstelle in der Feudenheimer Straße in Mannheim stellt am 14. Oktober ihren Betrieb ein. Die Stadt habe ihr den Vertrag zum Jahresende gekündigt, sagte Pächterin Birgit Götschel dem „Mannheimer Morgen“. Grund sei die Bundesgartenschau 2023, die auf dem angrenzenden Aubuckel sowie auf dem Spinelli-Gelände stattfinden solle. Die Tankstelle passe nichts ins Buga-Konzept der Stadt und sei wohl auch dem geplanten Radschnellweg im Wege, so die Pächterin. Die Esso-Kette habe vergeblich angeboten, die Tankstelle mit einer Burger-King- und einer Starbucks-Filiale aufzuwerten. Der städtische Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Götschel betreibt die Tankstelle nach eigenen Angaben seit 2007. Sie habe zwölf Mitarbeiter, die mittlerweile - wie sie selbst - eine neue Beschäftigung in anderen Esso-Filialen gefunden hätten.

