Bund fördert Ausbau der Buslinie 50

Neben Mannheim hat der Bund auch Bonn, Essen, Herrenberg und Reutlingen als Modellstädte ausgewählt. Das Gesamtvolumen des Förderprogramms beläuft sich auf 128,1 Millionen Euro, wovon Mannheim die höchste Einzelförderung erhält.

Der Großteil der Mittel, die der Bund der Stadt Mannheim zugesagt hat, ist für Maßnahmen vorgesehen, mit denen die ÖPNV-Tarifstruktur optimiert werden soll. Dazu zählen eine Kampagne für das Luftstreckenticket, den sogenannten e-Tarif, der nur die tatsächlich zurückgelegte Strecke berechnet, sowie ein vergünstigter Einzelfahrschein als sogenanntes „Green-City-Ticket“. Auch ein Jobticket-Angebot für den Einzelhandel in der Innenstadt soll durch die Fördergelder geschaffen werden. Darüber hinaus soll unter anderem die Anschaffung von Bussen auf der Linie 50 finanziert werden, um so Taktung und Pünktlichkeit zu optimieren. Die Linie 50 ist die längste Linie in Mannheim, sie verbindet von Nord nach Süd große Arbeitgeber und Gewerbegebiete mit Stadt und S-Bahn-Haltepunkten.

Eine weitere Maßnahme, die beim Bund auf Interesse gestoßen ist, ist die Erarbeitung von Vorschlägen für eine Verbesserung des Lieferverkehrs in der Mannheimer Innenstadt.

„Unser Ziel ist es, Dieselfahrverbote in unseren Städten zu verhindern. Die Prüfung des Bundesumweltamtes hat nochmal bestätigt, dass wir hierzu ein fundiertes Konzept eingereicht haben. Die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen können kurzfristig realisiert werden und haben das Potenzial, Stickstoffdioxide schnell und deutlich zu reduzieren. Die Kosten stehen dabei in einem guten Verhältnis zu dem Minderungspotenzial. Der Vorteil unserer Maßnahmen liegt auch in der Übertragbarkeit auf andere Städte und Regionen in Deutschland. Dies waren die Gründe für den Erfolg unseres Konzepts“, konstatiert Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht nach dem Treffen in Berlin und betont: „Ich freue mich besonders, dass es uns gelungen ist, den Bund davon zu überzeugen, dass Mannheim und Ludwigshafen einen gemeinsamen Verkehrsraum bilden, bei dem sich Tarifmaßnahmen auf beiden Seiten des Rheins auswirken. Nun ist zu prüfen, wie auch die Stadt Ludwigshafen von der Modellstadtförderung Mannheim profitieren kann.“