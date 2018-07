Anzeige

Bei dem „Eutopia“-Projekt sollen dann 2019 als Teil des europäischen Kulturerbejahres „niedrigschwellige Kulturangebote als Türöffner dienen“, erläutert ein Sprecher von Baubürgermeister Lothar Quast. Die Multihalle solle „zu einer Plattform einer offenen Gesellschaft werden, in der sich Baukultur, Stadtentwicklung, Ästhetik, Gesellschafts- und Grundsatzfragen, Dialogkultur, Teilhabe und Technologie, Governance und öffentliche Verwaltung in lokalem und internationalem Maßstab verbinden“, so das Dezernat von Quast. Die geschätzten Kosten für die Veranstaltungsreihe belaufen sich auf rund 346 000 Euro, 173 000 Euro davon hat die Stadt beim Bund beantragt. Damit könne man „die international einmalige und zukunftsweisende Programmierung der Multihalle maßgeblich weiterentwickeln“, so Quasts Büro. Das hat zwar noch keine Antwort aus Berlin. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, informierte aber den Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel bereits per Brief über ihre Absicht, das Projekt mit 150 000 Euro zu fördern, obgleich noch „zuwendungsrechtliche Rahmenbedingungen geklärt“ werden müssten. „Das ist ein weiterer toller Erfolg für Mannheim in Berlin, eine klare Zusage des Bundes und damit ein weiterer Baustein auf dem Weg, die Multihalle zu erhalten und für die Zukunft umzuwidmen“, freut sich Löbel darüber.

