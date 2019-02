Bundeswehr erweitert Hochschule

Fast alle der derzeit 62 Stellen sind besetzt, weitere zwölf Fachkräfte für den Bereich der Lehre und der Hochschulverwaltung werden eingestellt: Der Fachbereich Bundeswehrverwaltung an der Hochschule des Bundes in Neuostheim wächst. „Die im Jahr 2016 von unserer Ministerin ins Leben gerufene Trendwende Personal hat auch bei uns ihre positiven Spuren hinterlassen“, erklärte Sylvia Jahntz (Bild), Leiterin des Fachbereichs Bundeswehrverwaltung der Hochschule, beim Neujahrsempfang ihrer Einrichtung, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert: „Mit Blick auf die Erhöhung unserer Einstellungsquoten und die vor uns liegenden Aufgaben ist das aber auch dringend nötig“, sagte sie zu den zusätzlichen Stellen.

Der vor einem Jahr noch 56 Dienstposten umfassende Fachbereich ist als zentrales Lehrinstitut direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt und neben dem Bildungszentrum der Bundeswehr in der Seckenheimer Landstraße gelegen, aber von diesem unabhängig. Beide Einrichtungen arbeiten aber eng zusammen.

Neuer Bachelor-Studiengang

So haben sie im vergangenen Jahr den „Tag der Bundeswehr“ ausgerichtet. „Für unseren Fachbereich mit seinem überschaubaren Personalbestand war es doch ein großer Kraftakt, den es zu stemmen galt“, blickte Jahntz zurück. „Trotz tropischer Temperaturen waren etwa 10 000 Besucher zu Gast auf unserem Bildungscampus. Ich finde, das kann sich sehen lassen“, sagte sie.

Als Großprojekt für das neue Jahr bezeichnete sie die Umstellung des bisherigen Diplomstudiengangs auf einen Bachelor of Public Administration. Ihre Ankündigung, dass dies schon im Oktober 2018 erfolgt, sei „ein wenig zu optimistisch gewesen“. Doch inzwischen habe man „die Akkreditierung für diesen Studiengang mit Bravur und ohne Auflagen erhalten“ und könne „zum 1. April durchstarten“, erklärte sie. Allerdings verzögere sich der geplante Bau weiterer Unterkünfte auf dem Campus weiterhin, bedauerte die Fachbereichsleiterin. Die Fertigstellung werde wohl erst im dritten Quartal 2021 sein. Geplant ist zudem eine engere Zusammenarbeit mit dem Civil-Military Cooperation Centre of Excellence in Den Haag sowie mit dem Institut Français in Mannheim. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019