Bundeswehr würde gerne helfen

Mannheim will derzeit noch nicht auf Soldaten der Bundeswehr zurückgreifen, um Kontaktpersonen von Corona-Infizierten schneller zu kontaktieren. „Die Nachverfolgung ist derzeit über die interne Personal-Verstärkung und die vorgenommenen oder vorgesehenen Einstellungen beim Gesundheitsamt gesichert“, erklärte Ralf Walther, der Sprecher des Oberbürgermeisters, auf Anfrage. Zudem sei der Einsatz von Studenten der medizinischen Fakultät Mannheim vorgesehen. Erst wenn das „erkennbar nicht mehr ausreiche“, wolle man einen Antrag auf Unterstützung der Bundeswehr stellen, so Walther.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Freitag den Städten, in denen die Neuinfektionen stark zunehmen, Hilfe zugesagt – Mannheim fällt in diese Kategorie. Dort werde die Bundeswehr „auf Bitten der jeweiligen Stadt“ Experten in die Krisenstäbe entsenden sowie Soldaten schicken, die bei der Kontaktnachverfolgung helfen.

Verbindungskommando bereit

Stuttgart hat dazu 60 Soldaten zugesagt bekommen. In Heilbronn arbeiten bereits seit Montag Soldaten dem Gesundheitsamt des Landkreises bei der Nachverfolgung der Infektionsketten zu. Auch in Freiburg und im Ortenaukreis werden die Streitkräfte unterstützen, der Rhein-Neckar-Kreis will einen entsprechenden Antrag stellen.

„Aus Mannheim liegt uns nichts vor“, so Oberstleutnant Bernd Müller, Einsatzstabsoffizier Zivil-Militärische Zusammenarbeit beim Landeskommando. „Wir sind bereit, wir helfen gerne – aber nur auf Anforderung“, so Müller. Die Soldaten dürften keine hoheitliche Tätigkeit ausüben, also etwa selbst Quarantäne anordnen. „Aber zum knicken, lochen, abheften haben wir genug Leute, das braucht man ja auch, und für Telefonate auch“, so Müller. Bundesweit stünden 15 000 Soldaten parat, um im Corona-Notfall einzugreifen – es seien aber erst 1400 angefordert. In zahlreichen Städten und Landkreisen würden die jeweiligen Stäbe auch von den Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr, die aus besonders qualifizierten Reservisten bestehen, beraten. Das Mannheimer Kommando, das seine Operationszentrale in der Loretto-Kaserne hat, wurde bislang aber nicht angefragt.

