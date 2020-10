Bundesweite Spitze für Start-ups

Die Universität Mannheim zählt zu den zehn gründerfreundlichsten Universitäten Deutschlands. Das hat der 8. Deutsche Start-up Monitor (DSM) in Berlin entschieden. Die Universität Mannheim belegt Platz 4 im Ranking der Hochschulen, die besonders viele Gründerinnen und Gründer hervorbringen.

Die besten zehn Gründerhochschulen bundesweit werden in diesem Jahr angeführt von der TU München vor dem Karlsruher Institut für Technologie und der RWTH Aachen. Als beste Universität der mittleren Größenklasse folgt die Uni Mannheim im bundesweiten Vergleich an vierter Stelle und lässt damit weitaus größere Hochschulen, wie zum Beispiel die TU Berlin hinter sich.

Einblicke in die Problematiken

Neben Eckdaten zum deutschen Startup-Ökosystem gibt der 8. DSM Einblicke in die Problematiken, denen sich Startups in der gegenwärtigen Krisensituation ausgesetzt sehen sowie zu technologischen, ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Für den Deutschen Start-up Monitor konnten im Umfragezeitraum vom 11. Mai bis einschließlich 21. Juni 2020 alle Gründerinnen und Gründer sowie Mitglieder der Geschäftsführung von Start-ups in Deutschland an einer Onlinebefragung teilnehmen. Sie erhielten spezielle Befragungslinks per E-Mail. Diese wurden im Netzwerk des Start-up-Verbandes und über die mehr als 300 ausgewählten DSM-Netzwerkpartner geteilt. lia

