Bunte Parade abgesagt

Der Christopher-Street-Day (CSD) in Mannheim ist aufgrund der derzeitigen Corona-Krise für dieses Jahr abgesagt. Das teilten die Verantwortlichen des Vereins CSD Rhein-Neckar am Dienstag mit. Die Parade in Mannheim, an der im vergangenen Jahr etwa 120 000 Besucher teilgenommen hatten, falle unter die Anordnung, Großveranstaltungen bis zum 31. August komplett abzusagen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Im vergangenen Jahr startete der bunte Demonstrationszug am 10. August.

„Uns ist es wichtig, trotz dieser außergewöhnlichen Zeiten unsere Forderungen publik zu machen und sichtbar zu sein“, schreibt Vorstand und Pressesprecherin Sabrina Brunk. „Gemeinsam mit der Stadt Mannheim werden wir Farbe bekennen und aktiv sein.“ Der Verein CSD Rhein-Neckar setzt sich laut eigener Webseite für den „Abbau der Diskriminierung von nicht-normativ-heterosexuell lebenden Menschen“ ein. Am 17. Mai zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie plane der Verein laut Mitteilung zusammen mit Partnervereinen aus der Metropolregion gemeinsame Aktionen, die trotz geltender Corona-Auflagen möglich seien. soge

