„Bunte Siedlung“ in Mannheim: Vor Bau müssen 35 Bäume weg

Auf dem Franklin-Teilbereich Funari werden in den nächsten Tagen 35 Bäume verschiedener Größe gefällt. Das kündigte der Wiesbadener Projektentwickler Traumhaus AG an, der dort wie berichtet auf zwei Baufeldern an der George-Washington-Straße die sogenannte Bunte Siedlung mit insgesamt 124 Wohnhäusern errichten will. Man habe von der Stadt Mannheim die Genehmigung zum Fällen bekommen, sagte

...