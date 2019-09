„Bunte Vielfalt“ beim Herbstfest

Neue Häuser, raffinierte Technik, Wohnkonzepte für die Zukunft: Beim Herbstfest im Deutschen Fertighaus Center im Mühlfeld (am Maimarktgelände) am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, können Bauinteressierte die aktuellsten Infos holen und sich persönlich und individuell beraten lassen. Unter dem Motto „Bunte Vielfalt im Fertigbau“ bieten die Aussteller in den Musterhäusern Vorträge, Mitmachaktionen und Erfahrungsaustausch unter Bauherren. Dazu haben sie weitere Experten eingeladen, zum Beispiel zu den Themen Finanzierung und Photovoltaik.

Kinder können sich beim betreuten Spielprogramm und auf dem Bewegungsparcours vergnügen. Herzhaftes vom Grill, Süßes vom Crêpe-Stand und Gute-Laune-Musik machen das „Häuser-Shoppen“ zum Familienfest. Es findet an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Das Deutsche Fertighaus Center ist über die Xaver-Fuhr-Straße mit Fahrrad, Auto sowie Bus- und Bahn erreichbar. red/lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019