Bunter Mix aus Politik und Kultur

Ob Brasilien, Chile, Nicaragua, Kuba oder Peru, Lateinamerika fasziniert viele. Das „Festival Latino“ präsentiert daher die politischen und kulturellen Facetten der lateinamerikanischen Länder in Form eines vielseitigen Programms. Mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops, Ausstellungen sowie Musikveranstaltungen möchten die Organisatoren „Eine-Welt-Forum Mannheim e.V.“ und „Eine-Welt-Zentrum Heidelberg e.V.“ die Interessenten für die Themen Lateinamerikas sensibilisieren. Die Studentengruppe IDEiAS an der Uni bringt sich ebenso in das Programm ein. Die Veranstaltungsreihe findet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal statt und läuft noch bis zum 20. Mai in Mannheim und Heidelberg.

Hinter den Kulissen des Mannheimer Programms agieren unter anderem Susanne Kammer, Koordinatorin des Festivals und Leiterin der Geschäftsstelle des Eine-Welt-Forum sowie Angela Hidding, ehrenamtliche Aktive im Netzwerk. Das Eine-Welt-Forum ist ein Netzwerk entwicklungspolitischer Vereine der Quadratestadt, erklärt Kammer. Das Ziel sei, dass alle Gruppen zusammen ein Programm auf die Beine stellen und gemeinsam umsetzen, sagt Hidding. Dabei machen die Vereine Vorschläge, welche Veranstaltungen sie organisieren wollen. „Wir entscheiden gemeinsam darüber“, sagt Kammer, die diese unter einen Hut bringt.

„Festival Latino“ Das „Festival Latino“ in Mannheim und Heidelberg läuft noch bis zum 20. Mai mit verschiedenen Veranstaltungen in den Bereichen Politik und Kultur. Am heutigen Freitag findet um 18 Uhr der Vortrag „Kolumbien nach dem Friedensabkommen“ im Haus der Jugend (C2, 16) statt. Am 3. Mai läuft der Vortrag „14. Weltsozialforum: Widerstand, Kreativität für Neues“ um 19 Uhr, im Haus der Jugend. Weitere Veranstaltungen: 8. Mai, 19.30 Uhr: Film & Diskussion „Rum oder Gemüse: Landwirtschaft in Kuba und Nicaragua“ im Haus der Jugend. 9. Mai, 19 Uhr, Podiumsdiskussion: „Krise in Venezuela: Sind Sanktionen der richtige Weg?“ an der Universität Mannheim, Raum EO 150. Abschlussveranstaltung: Konzert mit dem Gitarren-Duo „Cruz & Souper“ aus Chile am 18. Mai, 20 Uhr im Studio Luna Mora, Dammstraße 31. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, lediglich Tickets für das Konzert kosten 10 Euro bzw. 8 Euro ermäßigt und sind vor Ort erhältlich. Zudem werden Filme im Rahmen von Cine Latino im Cinema Quadrat gezeigt. Kartenreservierung unter 0621/21242 oder buero@cinema-quadrat.de. cap Infos: www.festivallatino.de

Solidarität als Anliegen

„Wir möchten hier in Mannheim Informationen weitergeben, was in Lateinamerika los ist.“, sagt Hidding. Außerdem sollen die Menschen die Berichte aufnehmen, verarbeiten und sich solidarisch zeigen. Gleichzeitig ist die Intention, die Bürger dazu zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Denn das Thema Solidarität ist den Veranstaltern ein großes Anliegen. Aus diesem Grund pflegen die Vereine bereits seit Jahren enge Kontakte zu Latinos, die unter den ungerechten Strukturen ihres Landes leiden, erzählt Hidding.