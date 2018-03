Bus soll über Fähre fahren

Anzeige

Das Umweltforum fordert, dass mit der angekündigten neuen Rheinfähre auch eine umsteigefreie Busverbindung von Mannheim nach Altrip geschaffen wird. „Die neue Rheinfähre Altrip sollte in ihren Ausmaßen groß genug sein, damit die Fahrgäste im Linienbus von Altrip nach Neckarau übersetzen können und nicht umsteigen müssen“, erklärt Andreas Schöber vom Umweltforum Mannheim.

Zudem schlägt das Umweltforum vor, bei der Beschaffung der neuen Rheinfähre einen innovativen und umweltfreundlichen Antrieb als bundesweites Pilotprojekt zu prüfen. Dafür sollen Dampfmotoren mit Speicherantrieb zum Einsatz kommen. Der Dampf könnte aus dem unmittelbar benachbarten Mannheimer Großkraftwerk (GKM) bezogen werden. Die Stadt Mannheim solle zusammen mit dem GKM eine Machbarkeitsstudie zu einem innovativen Dampfspeicherantrieb in Auftrag geben, betont Schöber in einer Mitteilung.

Tests in der Schweiz

Dampfspeicherantriebe hätten sich bei Lokomotiven seit Jahrzehnten bewährt und seien auch vor Ort beim GKM seit langem im Einsatz. Ein Dampfspeicherfahrzeug fährt demnach emissionsfrei. Eine solche Fähre könnte ein weiterer Beitrag zu Mannheim als Stadt der Erfindungen auf dem Gebiet der Mobilität sein. Dieser neue Einsatz einer bewährten Technologie sollte auch überregional förderwürdig sein. In der Schweiz sei die Anwendung der Dampfspeichertechnik für Personen- und Fahrzeugfähren auf dem Zürichsee erforscht worden. Der tatsächliche Einsatz kam dort nur wegen der fehlenden Dampferzeugung am Einsatzort nicht zustande, schreibt das Umweltforum, in dem 15 Umwelt-, Naturschutz- und Verkehrsverbände zusammengeschlossen sind. red