Bus-Umleitung in Wasserwerkstraße

Aufgrund von Tiefbauarbeiten an Versorgungsleitungen ist die Einfahrt in die Wasserwerkstraße zwischen Montag, 30. November, und Freitag, 4. Dezember, für den Verkehr gesperrt. Die Haltestelle Wasserwerkstraße wird in diesem Zeitraum aufgehoben und die Busse der Linien 54, 55, 56 und 67 werden umgeleitet. Die Busse der Linien 54 und 56 werden ab Käfertal Bahnhof durch die Ladenburger Straße und Poststraße umgeleitet. Die Busse der Linien 55 und 67 werden über die Birkenauer Straße und Bensheimer Straße umgeleitet, daher entfällt für diese beiden Linien auch die Haltestelle Ladenburger Straße. Alle übrigen Haltestellen werden regulär angefahren. red

