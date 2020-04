Bus und Bahn bleiben relativ leer

Wer sich am Montag in der Stadt in Bus, Bahn und Haltestellen umsah, konnte wenig vollere Fahrzeuge als sonst vorfinden. Ein kleiner Teil der Menschen fuhr mit Gesichtsschutz. So zum Beispiel eine Dame, die sich aus einer Papierserviertte einen gefertigt hatte: Die Ohren lugten unter dem roten Papier durch Schlitze hervor – die aussahen wie von einer Schere geschnitten. Manche trugen Profimasken mit FFP-Filterkennzeichnung. Wieder andere bunte Baumwollmasken. So wie Ursel Sylla, sie hatte dazu auch noch Handschuhe an. Mit dieser Ausrüstung fühle sie sich „sicherer“, berichtet sie. Angst, in der Bahn zu fahren, habe sie jedoch nicht. Unsicher fühle sie sich eher, wenn sich auf der Straße große ungeordnete Schlangen bildeten, berichtet Sylla. Dass nun mehr Läden offen haben, hat sie nicht bewogen, sofort einkaufen zu gehen. An diesem Tag fährt sie zu einem Termin in die Stadt.

Fahrt mit Mundschutz

Eine weitere Frau, die an diesem Montag am Bahnsteig wartet, und ihren Namen nicht in den Medien lesen möchte, sagt, sie fahre immer mit einer Profischutzmaske. Sie würde zwar nur wenig unterwegs sein, etwa zu Arztterminen. Dann aber stehe bei ihr „Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit“ im Vordergrund.

Warten am Bahnsteig und auch das Sitzen im Fahrzeug ist an diesem Tag von der Einhaltung von Abstandsregeln bestimmt. Die Mindestvoraussetzung erfüllen die meisten Leute. Durchsagen der RNV sind zu vernehmen: „Lassen Sie uns besonders Rücksicht nehmen und aufeinander Acht geben“, tönt es. Die Leute befolgen dies. Nur zeitweise, wie zu Stoßzeiten sind mal mehr Leute auf einmal in Bahn und Bus unterwegs – und es wirkt dann, ja, schon fast wie vor der Krise.

Eine junge Dame in Arbeitsmontur berichtet, sie fahre zu einem Handelsunternehmen, bei dem sie arbeitet. „Warum soll ich eine Schutzmaske aufziehen?“, fragt sie. „Bei der Arbeit habe ich doch auch mit Leuten zu tun.“ Derweil wirbt die Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH für das Tragen von Atemschutz – mit einem lustigen Online-Videoclip auf Youtube.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020