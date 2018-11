Buslinien werden geändert

In der Weihnachtszeit ist die Innenstadt besonders attraktiv: Die Geschäfte und Weihnachtsmärkte locken Besucher aus der gesamten Region an. Wegen des damit verbundenen stärkeren Verkehrsaufkommens richtet die Rhein Neckar-Verkehr GmbH (RNV) von Montag, 12. November, bis einschließlich Sonntag, 6. Januar 2019, folgenden Umleitungen und Fahrwegänderungen für die Buslinien 53, 60, 63 und 64 ein:

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf dem Friedrichsring fahren die Buslinien 60, 63 und 64 im genannten Zeitraum vom Hauptbahnhof kommend ab der Haltestelle Kunsthalle zur Haltestelle Wasserturm vor dem Maritim-Hotel. Von dort geht es weiter zur Haltestelle Am Friedrichsplatz. Die Station Wasserturm in Fahrtrichtung Augustaanlage in Höhe des Starbucks-Cafés kann in dieser Zeit nicht bedient werden.

Umsteigen nötig

Die Buslinie 53 wird jeweils montags bis freitags zwischen 15 Uhr und 19 Uhr „geteilt“. Das bedeutet: Die Busse pendeln zwischen Kurpfalzbrücke und Käfertal sowie zwischen Käfertal und Im Rott. Fahrgäste Richtung Kurpfalzbrücke beziehungsweise Im Rott werden gebeten, an der Haltestelle Käfertal Bahnhof umzusteigen. has

