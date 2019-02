Busse ersetzen Stadtbahnen

Von den Straßenbauarbeiten der Stadt Mannheim und Leitungsverlegungen der MVV Netze GmbH in der Sandhofer Straße ist ab Montag, 4. März, auch die Stadtbahnlinie 3 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) betroffen. Die Maßnahmen finden im Bereich der Zellstoffstraße und der Firma Saint Gobain statt.

Von Montag, 4. März, bis Freitag, 14. Juni, ist der Abschnitt zwischen den Haltestellen Luzenberg und Sandhofen Endstelle für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Zwischen Luzenberg und Sandhofen wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen für die Linie 3 eingerichtet. Umleitungen und der SEV erfolgen in mehreren Betriebsphasen.

In der ersten Bauphase vom 4. März bis voraussichtlich Anfang Mai werden Bahnen der Linie 3 in Richtung Sandhofen ab der Haltestelle Untermühlaustraße umgeleitet und fahren auf der Strecke der Linie 1 bis zur Endstelle Schönau. Die Ersatzbusse verkehren zwischen den Haltestellen Luzenberg und Sandhofen Endstelle und bedienen in Fahrtrichtung Sandhofen die Haltestellen: Luzenberg, Stolberger Straße, Altrheinstraße (Ersatzhaltestelle), Wachtstraße, Waldhof Bahnhof, Hanfstraße und Sandhofen Endstelle. In Richtung Luzenberg werden die Haltestellen Sandhofen Endstelle, Hanfstraße, Waldhof Bahnhof und Luzenberg bedient. Die Haltestellen Bürstadter Straße, Roche, Zellstoff-Fabrik und Papyrus entfallen ersatzlos.

An der Haltestelle Waldhof Bahnhof besteht die Umsteigemöglichkeit von und zu den Bussen des SEV von und nach Sandhofen. Fahrgäste Richtung Altrheinstraße können an der Haltestelle Luzenberg in Busse umsteigen. Die Haltestelle Luzenberg wird mit Bahnsteigerhöhungen ertüchtigt. Am Bussteig ist für Rollstuhlfahrer ein Zugang zum Schienenersatzverkehr über die Rampen der Busse möglich.

Montags bis freitags (24 Uhr bis Betriebsbeginn) sowie an Samstagen und Sonntagen (0 bis 9 Uhr) verkehrt der SEV in beiden Richtungen nur zwischen den Haltestellen Waldhof Bahnhof und Sandhofen. Für die Strecken Luzenberg – Altrheinstraße und Altrheinstraße – Waldhof Bahnhof kann in dieser Zeit ohne Zuzahlung ein Ruftaxi unter Telefon 0621/1 07 70 77 (30 Minuten vor der jeweiligen Abfahrtszeit) angefordert werden. Auch die Nachtbusse der Linie 3 ändern die Route und fahren ab Waldhof Bahnhof direkt zur Hanfstraße und weiter zur Endstelle Sandhofen und auf dem gleichen Weg zurück. Die Haltepunkte Stolberger Straße, Altrheinstraße, Roche, Zellstoff-Fabrik, Papyrus und Bürstadter Straße werden nicht bedient. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019