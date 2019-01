C & A wegen Umbau geschlossen

Das Modehaus C & A modernisiert in den nächsten Wochen seine Filiale am Paradeplatz. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, ist das Geschäft deshalb seit gestern „für einige Wochen“ geschlossen. Bei der Vorbereitung der Arbeiten habe sich herausgestellt, dass die abgehängte Gipskartondecke ebenfalls erneuert werden müsse. Das wolle das Unternehmen nicht im laufenden Betrieb durchführen. Während des Umbaus werden die Mitarbeiter in Filialen umliegender Städte eingesetzt. Die Filiale wurde 1952 eröffnet und bietet nach Firmenangaben 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf sechs Etagen. „Wir freuen uns, nach dem Umbau ein modernisiertes Geschäft mit frischen Ambiente präsentieren zu können“, sagte Filialleiterin Marina Lombardo. cs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019