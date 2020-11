Cademartori erneut in SPD-Landesvorstand gewählt

Mannheim.Auf dem ersten digitalen Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg ist die Mannheimer Bundestagskandidatin Isabel Cademartori erneut in den SPD Landesvorstand gewählt worden. Cademartori freut sich über ihr Ergebnis: „Ich bin sehr dankbar über diesen starken Vertrauensbeweis. Es braucht eine starke Sozialdemokratie, damit das Land nach Corona ein gerechteres und sozialeres wird. Daran möchte ich als Mannheimer Stadträtin in der Führung der Landespartei mitwirken. Mit dem guten Ergebnis für Andreas Stoch als Vorsitzenden und Spitzenkandidat der SPD Baden-Württemberg sehen die Mannheimer auch die Landespartei für das Wahljahr 2021 stark aufgestellt. „Es wird Zeit, den grün-schwarzen Stillstand und das Bildungschaos in Baden-Württemberg zu beenden. Das geht nur mit einer starken SPD“, so der Mannheimer Kreisvorsitzende der SPD, Stefan Fulst-Blei. red

