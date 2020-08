Café Anker für Drogen- und Alkoholabhängige eröffnet in der Akademiestraße im Mannheimer Jungbusch

Sie ist ein heller Raum - zugleich klar und gemütlich: Die neue Anlaufstelle für Alkohol- und Drogenabhängige in der Akademiestraße im Jungbusch. Wie ein großes Wohnzimmer mit Cafétheke liegt sie inmitten des Asphalts zwischen viel befahrenen Straßen. Doch trotz lauter Umgebung wirkt auch der dazugehörige Hof wie eine Koje. So vermittelt er das Gefühl eines Schutzraums mitten in der Stadt.

