Café Anker nimmt den Betrieb auf

Ein halbes Jahr nach dem Beginn der Bauarbeiten hat jetzt das „Alkoholakzeptierende Aufenthalts- und Betreuungsangebot für die Trinker- und Drogenszene“, das sogenannte Café Anker, auf dem städtischen Grundstück in der Akademiestraße im Jungbusch geöffnet. Seit Beginn dieser Woche sind dort erste Gäste willkommen, können sich in den Räumlichkeiten umsehen – natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Vor allem auf dem Außengelände dürfen sich derzeit bis zu zehn Personen aufhalten, Wasser, Kaffee und anderes zum Selbstkostenpreis kaufen sowie Wein konsumieren. Eine offizielle Einweihung mit Bürgermeister Dirk Grunert ist für den 25. August, 14 Uhr, vorgesehen. Genaueres war nicht zu erfahren, eine Anfrage dieser Zeitung bei der Stadt blieb unbeantwortet.

Auf zwei Jahre befristet

Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden von Anwohnern, Händlern und Kunden in der Innenstadt gegeben hatte, stimmte der Gemeinderat 2016 für eine solche Anlaufstelle. Danach suchte die Stadt allerdings lange vergeblich nach einem geeigneten Standort in der Innenstadt. Schließlich schlug sie die Akademiestraße im Jungbusch vor. CDU und Mannheimer Liste votierten zunächst dagegen, lenkten aber auf Druck der Gewerbetreibenden, die sich massiv für das Projekt eingesetzt hatten, ein. Der Trinkertreff ist auf zwei Jahre befristet. Dann wird die Arbeit ausgewertet und über eine Fortsetzung entschieden. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020