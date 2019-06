Calixto Bieitos „Marienvesper“ im Nationaltheater

Mit seiner Vesper zu Ehren der Gottesmutter Maria schuf Monteverdi ein hochdramatisches Meisterwerk der sakralen Musik. Große Chöre stehen solistischen, opernhaften Sätzen gegenüber. Eine szenische Aufführung in packenden Theaterbildern von Calixto Bieito und zu Klängen des Barockorchesters „il gusto barocco“. Für die Vorstellung am Donnerstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr im Opernhaus des Nationaltheaters verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Maria“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr benachrichtigt. red/lia

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019