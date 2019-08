Cannabis-Patient findet keinen Arzt in Mannheim

Von unserem Redaktionsmitglied

Joana Rettig

Marco setzt sein schwarzes Gerät an die Lippen und zieht daran. „Ich hab’ mir schon oft überlegt, von der Brücke zu springen.“ Er atmet weißen Rauch aus. Der Geruch von Cannabis verteilt sich in der Umgebung. Als später der Akku leer ist, dreht er sich einen Joint. Mitten in einem Café in der Schwetzingerstadt. Marco - er möchte seinen

...