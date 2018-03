Cannabis-Plantagen in Häusern

Eine illegale Hanf-Plantage, entdeckt bei einer Drogenrazzia. (Symbolbild) © dpa

Es sind gewaltige Mengen, um die es vor dem Mannheimer Landgericht geht. In einem Drei-Parteien-Wohnhaus in Harthausen bei Speyer wurden zwei Zelte mit je sechs kleinen Cannabis-Feldern gefunden, dazu - bereits abgeerntet - 817 Gramm Marihuana. Bei einer Plantage in einem Schwetzinger Gebäude wird der Ertrag auf zwei Kilo geschätzt. Als man sich im benachbarten Sportcenter über

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3622 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.03.2018