Capitol weist Vorwürfe zurück

Sorgt seit Oktober für einen emotionalen Streit: der Sarotti-Mohr. © Stuelpnagel

Seit Mittwoch wird in der Öffentlichkeit wieder über den Sarotti-Mohr im Capitol gesprochen. Ein offener Brief von mehreren Privatpersonen, Vereinen und Gruppen an das Capitol und die Stadt (wir berichteten) zwang den Geschäftsführer des Kulturzentrums, Thorsten Riehle, zu einer Stellungnahme.

In dem Brief werfen die Unterzeichner Riehle unter anderem vor, die Sarotti Werbefigur „in

...