„Capitoler“ zahlen rund 60 000 Euro

Sie haben so viel Geld wie noch nie gespendet: 65 850 Euro überwies der Freundeskreis Capitol im vergangenen Jahr an das Capitol, um Eigenproduktionen und Kindertheater zu unterstützen. „Vier Jahre zuvor waren es gerade einmal 16 900 Euro“, blickten Kassenchefin Ulrike Bühler und Vorsitzender Andreas Seufert bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins zurück. Der ist auch weiter gewachsen. Mittlerweile unterstützen 1667 „Capitoler“, wie sie sich nennen, das Kulturhaus am Alten Messplatz.

Geld für Werbung

„Insbesondere die Feier zum 90. Geburtstag hat uns noch einmal einen großen Zuspruch an Mitgliedern gebracht“, zog Seufert zufrieden Bilanz. Immerhin entschieden sich 65 Unterstützer zum Jahresende für den Freundeskreis. Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle erläuterte, dass dessen Geld insbesondere in die Eigenproduktionen fließe: „Nur mit dieser Zuwendung ist es möglich, Evita oder die konzertante Version von Jesus Christ Superstar auf die Bühne zu bringen.“ Weiterhin würden besondere Werbemaßnahmen, wie der Besuch von Messen, sowie Anschaffungen, die das Haus von Fremdkosten entlasten, damit finanziert.

Engagement beim Umbau

Besonders hob er aber auch das Engagement der Mitglieder beim Umbau des Hauses hervor. Als Beispiele nannte er das Engagement von Andreas Lochbühler, der mit seinem Friedrichsfelder Unternehmen Lochbühler Aufzüge das Haus beim Einbau eines Lastenaufzuges aus dem Keller in das Parkett unterstützt, oder die Hilfe von Lars Kahl, Profi in Sachen Büromöbel, der sich um die Bestuhlung im Saal kümmert. „Diese Hilfe stellt persönliches Engagement dar, das wir uns vor Jahren nicht hätten träumen lassen“, bedankt Thorsten Riehle sich bei allen, die dem Haus tatkräftig zur Seite stehen. Dazu gehören auch Michael Schreiber als stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer Peter Jungwirt. pwr