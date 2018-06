Caren Denner geht nach Karlsruhe

Anzeige

Caren Denner wird wieder Polizeipräsidentin – an ihrem Wohnort Karlsruhe. Die 56-jährige Juristin stand von Juni 2011 bis 2014 an der Spitze des damals noch nur für Mannheim zuständigen Präsidiums in L 6. Im Zuge der Polizeireform musste sie den Chefsessel wieder räumen, weil die damalige Landesregierung nur in der Leitung von Großeinsätzen erfahrene Polizeibeamte und keine Juristen mit der Führung der neuen, nun ja wesentlich größeren Präsidien betraute.

Das war damals die Chance von Thomas Köber, der seither Polizeichef für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis ist. Denner rückte ins zweite Glied, wurde Vizepräsidentin und Leiterin der Verwaltungsabteilung, zuständig für Personal, Finanzen und Recht. Inzwischen gilt die von Reinhold Gall (SPD) aufgestellte Regel, dass nur Vollzugsbeamte an die Spitze rücken dürfen, beim neuen Innenminister Thomas Strobl (CDU) aber nicht mehr.

Präsidium verkleinern

Ob in ihren drei Jahren als Präsidentin oder zuletzt als Vize – so häufig in der Öffentlichkeit präsent wie Thomas Köber oder irgendwo gesellschaftlich engagiert war Denner nie. Sie lebte auch weiter in Karlsruhe, kam mit dem Zug zur Arbeit ins Präsidium nach L 6 und fuhr dann wieder zurück.