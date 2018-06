Caritas informiert über Lotsendienst

Anzeige

Der Caritasverband wiederholt seine Info-Veranstaltung über den Einsatz des Lotsendienstes im Uniklinikum. Wer eine ehrenamtliche Herausforderung sucht, die nah an Menschen ist, erfährt am Donnerstag, 26. Juni, 10 Uhr, in B 5, 19a, wie sich die Begleitung von Klinikum-Patienten abspielt, wie darauf vorbereitet wird und warum so manche Frauen wie Männer diese Aufgabe seit Jahren engagiert übernehmen.

Bewerber sollten an einem Vormittag in der Woche (von sieben bis etwa 11.30 Uhr) Zeit haben, körperlich wie seelisch belastbar und offen gegenüber Menschen unterschiedlicher Herkunft sein. Kontakt zu der langjährigen Projektleiterin Ursel Heyduk ist telefonisch unter der Nummer 0621/126 02 31 oder per Mail an ursel.heyduk@caritas-Mannheim.de möglich. wam