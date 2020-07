Caritas übernimmt Residenz Niederfeld

Die Seniorenresidenz Niederfeld gehört jetzt zur Caritas. © Julia Koch (Caritas)

Der Caritasverband Mannheim übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2020 die Seniorenresidenz Niederfeld in der Speyerer Straße. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, sind die je zur Hälfte beteiligten Gesellschafter der Seniorenresidenz – die Theodor-Fliedner-Stiftung Mannheim und die Evangelische Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim-Bad Dürkheim – übereingekommen, das Haus an den Caritasverband mit der caritasnahen Luisen-Stephanien-Stiftung als Minderheitsgesellschafter zu übergeben.

„Die Anbindung an einen leistungsfähigen Träger mit christlichem Profil und regionaler Verankerung soll dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit des Hauses im Wettbewerb zu sichern“, heißt es in der Mitteilung. Die Seniorenresidenz Niederfeld ist seit rund 30 Jahren zwischen dem Almen- und dem Lindenhof zuhause. Sie biete ein zeitgemäßes und ganzheitliches Angebot in den Bereichen betreutes Wohnen sowie ambulanter und stationärer Pflege. Dazu gehören 108 Appartements und 84 Pflegeheimplätze.

Anforderungen begegnen

„Mit dem Caritasverband Mannheim haben wir für die Seniorenresidenz Niederfeld einen leistungsfähigen und erfahrenen Träger gefunden. Die Anbindung an die Caritas bietet eine gute Basis für die weitere positive Entwicklung der Einrichtung – zum Wohle der Menschen, die in der Einrichtung leben und arbeiten. Auf sich alleine gestellt wäre es der Seniorenresidenz schwer möglich, den gestiegenen Anforderungen und den Herausforderungen auf dem Pflegemarkt dauerhaft zu begegnen“, erklärt Bürgermeister Michael Grötsch, Vorsitzender des Stiftungsrates der Theodor-Fliedner-Stiftung.

Günter Geisthardt, Theologischer Vorstand der Evangelischen Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim-Bad Dürkheim, sagt: „Die Seniorenresidenz Niederfeld ist eine Pflegeeinrichtung mit Tradition, die sich durch hohe Qualität auszeichnet. Wir haben uns diesen Prozess nicht leicht gemacht. Die Trennung fällt leichter, weil mit der Caritas ein Träger gefunden werden konnte, der unseren christlichen Auftrag teilt und das Haus im zunehmenden Wettbewerb nachhaltig zu entwickeln vermag.“

Nähe zum Krankenhaus

Die Caritas erweitert ihr Angebot so auf die Stadtteile Lindenhof und Almenhof. „Die Verbindung von Pflege und Wohnen erleben wir als bereichernd, und die großzügige Architektur ist ein immenser Pluspunkt. Die Seniorenresidenz soll auch in Zukunft eine herausragende Qualität bieten“, sagt die Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein. Vorstand Volker Hemmerich freut sich über die unmittelbare Nähe zum Diakonissenkrankenhaus: „Die Nachbarschaft zum Krankenhaus bietet hervorragende Perspektiven für eine vernetzte Versorgung. Davon profitieren die Menschen, die in der Einrichtung zu Hause sind.“

Die Übernahme der Residenz Niederfeld erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2020. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben sich durch den Wechsel der Trägerschaft laut Stadt keine Änderungen. Das Haus werde auch unter neuer Trägerschaft „sein gewohntes Profil und ein umfangreiches Angebot beibehalten“. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020