Carl-Benz-Stadion: Soll die Stadt die Spielstätte des SV Waldhof modernisieren?

Mannheim.560 000 Euro für die Videoüberwachung im Carl-Benz-Stadion, weitere 1,82 Millionen Euro für Rasen, Flutlicht und Beschallungsanlage – über diese Investitionen stimmt am Dienstag (20.11.2018) der Hauptausschuss Der Stadt Mannheim ab. Ein Pro und Kontra.

Pro

Jede Stadt hat die Aufgabe, ihr Eigentum und die Infrastruktur für die Bürger in Schuss zu halten. Da bleibt es letztlich nur eine Frage persönlicher Vorlieben, ob das Geld der Steuerzahler besser in ein Theater, ein Hallenbad oder eine Fußball-Arena gesteckt wird. Der Sanierungsstau im Carl-Benz-Stadion besteht seit Jahren, ohne die Investitionen, die Hoffenheim in seiner Bundesliga-Hinrunde 2008 in den 90er-Jahre-Bau steckte, sähe es noch viel schlimmer aus. Es ist also höchste Zeit, dass die Stadt etwas tut – zumal die im Raum stehenden rund 2,4 Millionen Euro zur Modernisierung eine überschaubare Summe bleiben. Zum Vergleich: Die Stadt Essen spendierte ihrem Viertligisten Rot-Weiß ein neues Stadion für 64 Millionen Euro. Man muss zudem kein passionierter Fan des SV Waldhof sein, um anzuerkennen, dass ein höherklassiger Fußballverein für eine Stadt nicht nur wichtiger Imageträger, sondern auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, der die Investitionen im Normalfall locker wieder einspielt. Wenn der SVW in die 3. oder perspektivisch in die 2. Liga aufsteigen will, braucht er eine Spielstätte, die den modernen Anforderungen genügt. Alles andere wäre peinlich für Mannheim. (Alexander Müller)

Kontra

In mehreren Mannheimer Bädern fehlt das Geld für dringende Sanierungen. Die Schüler der Carl-Benz-Schule durften in der Vergangenheit aus Sicherheitsgründen zeitweise ihren Pausenhof nicht nutzen – weil die Fassade des Gebäudes marode ist. Und in vielen Klassen könnten Lehrer und Kinder dringend Unterstützung durch weitere Sozialarbeiter gebrauchen. Wenn die Stadt also nicht weiß, was sie mit ihren unverhofften Steuermehreinnahmen anfangen soll – bitte schön, hier wären ein paar sinnvolle Vorschläge. Klar ist: Die Kommune hat viele originäre Aufgaben, für die sie im Sinne ihrer Bürger Mittel zur Verfügung stellen muss – die Finanzierung des Profi-Fußballs gehört nicht dazu. Deshalb muss der Hauptausschuss die Finanzspritze für das Carl-Benz-Stadion ablehnen. Sicher profitiert die Stadt davon, wenn der SV Waldhof in der 3. Liga spielt. Das wäre aber mit einer DFB-Sondergenehmigung im ersten Jahr auch ohne Stadion-sanierung möglich. Ist der Aufstieg geschafft, kann über eine städtische Investition neu verhandelt werden. Auch dann muss aber klar sein, dass sich der Verein angemessen beteiligt – zum Beispiel über eine höhere Miete. (Tatjana Junker)

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018