Carolus Vocke – Bildhauer, Grafiker und Karikaturist

27 senkrecht: Er hat nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg die Deckengemälde im Mannheimer Schloss und in der Schlosskirche nachempfunden und nach ihm ist eine Ringstraße in Feudenheim benannt: Doch Carolus Vocke (1899 bis 1979) war weit mehr als nur ein Bildhauer, schuf etliche Grafiken, Karikaturen, Porträts und Stillleben. Doch öffentlich bekannt wurde Vocke durch seine aufwendige Restaurierung historischer Fresken, Decken- und Wandgemälde. So stammen auch die Gemälde an der Decke des Auditoriums im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses von ihm. Gesucht ist hier der Nachname des Künstlers, von dem die Deckengemälde im Rittersaal des Mannheimer Schlosses stammen. Vocke dienten als Vorlage lediglich alte Schwarz-Weiß-Fotografien. () dir

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018