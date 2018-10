Caveman schwingt wieder im Capitol die Keule

Mit „Caveman“ schrieb der Amerikaner Rob Becker das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways. Nachdem es in den USA von einem Millionen-Publikum bejubelt wurde, feiert der moderne Höhlenmann inzwischen weltweite Erfolge und begeistert seit dem Jahr 2000 auch in Deutschland alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen. Vom 2. bis 4. November kehrt Martin Luding in der Titelrolle des Caveman bereits zum 16. Mal nach Mannheim zurück und schwingt im Capitol die Keule. Der „MM“ verlost dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Caveman“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dafür erreichbar sein. red/lok (Bild: Reichhardt)

