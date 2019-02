CDU befragt Retter

Sie geraten immer wieder in die Schlagzeilen – Engpässe bei Notaufnahme, Ärztlichem Bereitschaftsdienst, Notarzt und Rettungsdienst. Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat daher nun Experten eingeladen, um über die vorhandenen Angebote aufzuklären und über die Verbesserung der Erstversorgung in Mannheim zu diskutieren. Dabei spielen die ab Jahresende neu geplante Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Mannheim sowie die Zusammenarbeit von Kliniken, Rettungsdienst und Kassenärzten eine wichtige Rolle.

An der Diskussionsrunde am Dienstag, 19. Februar, 19 Uhr, im Ratssaal, Stadthaus N 1, nehmen Erster Bürgermeister Christian Specht, Hans-Jürgen Hennes, Medizinischer Geschäftsführer der Universitätsklinikum Mannheim GmbH, Marco von Fürstenberg, Notfalldienstbeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Andreas Schott, stellvertretender Rettungsdienstleiter vom Roten Kreuz, Chris Rihm, ehrenamtlicher Koordinator Rettungsdienst der Stadt, Andreas Pitz, Professor für Gesundheitsrecht, sowie Stadtrat Steffen Ratzel, Sicherheitspolitischer Sprecher der CDU-Gemeindefraktion, teil. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019