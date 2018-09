CDU fordert Nachverhandlungen

Mannheim.Die Stadtverwaltung darf mit einer breiten Zustimmung für die geplante Umgestaltung der B 38 rechnen. Heute beraten die Gemeinderäte im Hauptausschuss – unter Zuladung des Ausschusses für Umwelt und Technik – über den Grundsatzbeschluss. Doch vor allem aus Sicht der CDU sind noch einige Fragen offen. Insbesondere die Übertragung der Straßenbaulast vom Bund an die Stadt Mannheim, sollte die B 38 zur Stadtstraße zurückgebaut werden, bereitet den Christdemokraten mit Blick auf die Folgekosten Sorgen.

Mit der Verschmälerung und Entschleunigung des rund zwei Kilometer langen Abschnitts vom Viernheimer Kreuz bis zur Mannheimer Straße will die Verwaltung den Stadteingang an dieser Stelle attraktiver gestalten (wir berichteten). Zudem sollen neu entstehende Wohngebiete wie Franklin und Spinelli sowie das Columbus-Gewerbegebiet (mit Ansiedlungen von Bauhaus und Segmüller) besser angebunden werden. Durch Baumpflanzungen im Straßenraum, Rückbau der seitlichen Erschließungsstraßen und neue Wegebeziehungen in die umgebenden Wohngebiete soll der gesamte Bereich eine städtebauliche Aufwertung erfahren.

47 Millionen-Euro-Projekt

Die Verwaltung beziffert das Bauvolumen auf 47 Millionen Euro, wobei der Eigenanteil der Stadt bei rund 40,7 Millionen Euro läge. Hinzu kämen jährliche rechnerische Unterhaltungskosten in Höhe von 253 000 Euro. Denn das Regierungspräsidium Karlsruhe hat in den Verhandlungen von Anfang an klar gestellt, dass ohne eine Übernahme der Baulast durch die Stadt Mannheim keine baulichen Veränderungen an der B 38 vorgenommen werden können. In dem jährlichen Betrag sind die Unterhaltungskosten für die Bauwerke, Straßenflächen sowie Abwassergebühren enthalten.

Hier setzt der Hauptkritikpunkt der CDU an. Sie fordert Nachverhandlungen bei der Baulastübernahme. Auf keinen Fall dürfe die Stadt die Straße und schon gar nicht die Brückenbauwerke im jetzigen Zustand übernehmen. „Entweder das Regierungspräsidium saniert die Brücken oder stellt der Stadt die Gelder zur Verfügung, die notwendig sind, um die Brücken mitsamt aller Auf- und Abfahrten in einen neuwertigen Zustand zu versetzen“, fordert Fraktionschef Claudius Kranz.

Die Sozialdemokraten stimmen vorbehaltlos zu. „Die SPD hat bereits 2015 die Umwandlung in eine Stadtstraße gefordert“, meint der Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer. Die städtebauliche Neugestaltung dieses Stadteingangs bedeute weniger Verkehrslärm für Vogelstang und Franklin. Auch die Grünen unterstützen die Neugestaltung der B 38. „Wir werden aber darauf achten, dass auch die anderen Verkehre wie Rad- und Fußverkehr und ÖPNV berücksichtigt werden“, so Fraktionschef Dirk Grunert.

Ablehnend äußerte sich bereits im Vorfeld die Mannheimer Liste/Freie Wähler. Mit der vorliegenden Planung sei die Chance verpasst worden, eine zukunftsfähige Lösung anzustreben, sieht man viele kritische Punkte. Aus Sicht der FDP muss die Leistungsfähigkeit der B 38 gewährleistet bleiben. Für Thomas Trüper (Linke) ist die Maßnahme „überfällig“. Er weist auf die Engstelle stadteinwärts zwischen Turley und Wohlgelegen hin: „Hier muss ebenfalls gehandelt werden.“ Ulrich Lehnert (Bürgerfraktion) hält es für sinnvoller, erst bestehende Straßen zu sanieren. Tempolimit und Baumpflanzungen gingen auch ohne Ausgaben von 40 Millionen Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018