CDU-Fraktion verlangt Aufklärung

Anzeige

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat erwartet von der Polizei Aufklärung über die Sparvorgaben im Präsidium. Das teilte der sicherheitspolitische Sprecher Steffen Ratzel mit. Er fordert in der Sitzung des Sicherheitsausschusses (3. Juli) einen mündlichen Bericht zur Situation.

Wie berichtet, hatte Polizeipräsident Thomas Köber seine Führungskräfte zum Sparen aufgefordert, um den Etat einzuhalten. Es geht um weniger Ausgaben für Sprit, technische Geräte, aber auch für Ermittlungen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) berichtet, in Revieren würden präventive Streifenfahrten eingeschränkt oder unterlassen. „Gerade in Mannheim benötigen wir eine voll einsatzfähige und motivierte Polizei, dazu gehören natürlich auch Streifenfahrten ohne konkreten Anlass“, so Ratzel. Diese Präsenz verhindere Straftaten und sei wichtig für das Sicherheitsgefühl.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch kritisiert Ratzels Parteikollegen, den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU). Weirauch erstaunt es, „wie wenig“ es den Innenminister zu interessieren scheine, „dass das Budget des Präsidiums nun zum wiederholten Male nicht ausreicht“. Es handle sich hier „um ein strukturelles Problem, das der Innenminister offensichtlich aber nicht angehen will“. imo