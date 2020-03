CDU hält an Drive-ins fest

Zur Eindämmung des Coronavirus richtete die Stadt am Mittwoch einen Diagnose-Stützpunkt am Universitätsklinikum (UMM) ein. Dort sollen, abgeschirmt vom normalen Krankenhausbetrieb, Tests in Containern vorgenommen werden. Chris Rihm, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion, erklärt dieser Redaktion, diese Bemühungen seien „nicht ausreichend“. Zuvor forderten die Christdemokraten in einer Pressemitteilung die Errichtung sogenannter Drive-ins. Sie sind dem Konzept der Drive-ins von Schnellrestaurants nachempfunden. Dabei können sich Personen aus dem Auto heraus auf das Coronavirus testen lassen. Den Abstrich nehmen Arzthelfer, die mit entsprechender Kleidung geschützt sind. Diese Lösung wird bereits in Esslingen und Nürtingen angeboten, aus dieser Erfahrung müsse Mannheim lernen, meint Rihm. So habe die CDU-Fraktion das Angebot eines lokalen Unternehmens erhalten, gemeinsam ein Drive-in einzurichten – für Rihm der Beweis, dass es in der Praxis möglich sei. Klar sei für die Fraktion, dass die aktuellen Schritte nicht genügen. Gerade dass das UMM schlecht mit Parkplätzen ausgestattet sei, könne zum Problem werden. xmi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020