CDU kürt ihre Kandidaten

Die Mannheimer CDU kürt am Freitagabend in der Feudenheimer Kulturhalle ihre Kandidaten für den Landtag. Dazu sind zwei aufeinander folgende Wahlkreis-Mitgliederversammlungen angesetzt. Den Anfang macht um 18 Uhr der Norden. Dort soll nach dem Willen des Kreisvorstands erneut Stadtrat Chris Rihm antreten, als Ersatzkandidat ist Lennart Christ vorgesehen. Die Nominierung für den Süden beginnt dann um 20 Uhr. Hier soll Alfried Wieczorek am 14. März 2021 ins Rennen gehen, bis Jahresende noch Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen. Als Ersatzkandidat steht Oliver Althausen parat.

Bei der Landtagswahl 2016 trat im südlichen Wahlkreis noch der damalige Fraktionschef Carsten Südmersen für die Christdemokraten an. Ebenso wie Rihm verpasste er den Sprung in den Stuttgarter Landtag. Die Direktmandate holten Rüdiger Klos von der AfD (im Norden) sowie der später verstorbene Grüne Wolfgang Raufelder. sma

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020