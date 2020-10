CDU lädt zum Infoabend ein

Die „Neue Innenstadt“ ist Thema eines Informationsabends der CDU am Dienstag, 13. Oktober, 19 Uhr, Aula der Eberhard-Gothein-Schule, U 2, 2-4. Während der Verkehr auf dem Ring und in der Fressgasse sich häufig nicht vorwärts bewege, sei in die politische Diskussion darüber „ganz schön Fahrt gekommen“, so die Ankündigung der Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten und Stadtrat Nikolas Löbel sowie seinen Stadtratskollegen Claudius Kranz und Thomas Hornung. Die Bandbreite der Vorschläge reiche vom „verbissen-ideologischen ,Autos raus’ (Grüne) über lange Zeit Nichtstun (SPD, Verwaltung) bis zu pragmatischen Lösungen, die alle Belange berücksichtigen“. Ein Versuch mit Sperrung der Durchfahrt von Kunststraße und Fressgasse in Höhe der Breiten Straße steht am Donnerstag im Gemeinderats-Ausschuss zur Beschlussfassung. Anmeldung zur CDU-Diskussion ist erforderlich: cdu@mannheim.de oder Tel. 0621/2 93 21 90.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020