CDU lehnt neue Trasse in der Au ab

Im Streit um den Radschnellweg durch die Feudenheimer Au fordert die CDU eine neue Abstimmung über das Projekt im Gemeinderat – und kündigt zugleich an, der vom Bezirksbeirat Feudenheim vorgeschlagenen Trassenführung nicht zuzustimmen. Sarina Kolb, Mitarbeiterin der CDU-Fraktion, teilte mit, durch Entscheidungen der Stadtverwaltung und der Bundesgartenschaugesellschaft sowie aufgrund der Rahmenbedingungen seien „Absprachen und Verträge“ mit dem betroffenen Kleingartenverein Mannheim-Feudenheim und den einzelnen Kleingärtnern nicht erfüllt und nicht mehr umsetzbar.

Wie berichtet, hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe den Bau von Ersatzgärten im Landschaftsschutzgebiet Au gestoppt. Der nun mit einer veränderten Trassenführung vorgeschlagene Bau eines Tunnels unter der Straße Am Aubuckel am Hochgestade der Au sei „ein massiver Einschnitt“ im Landschaftsschutzgebiet. „Wir erwarten, dass diese massiven Änderungen und die neue Radwegeführung insgesamt dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden“, so der Fraktionsvorsitzende der CDU, Claudius Kranz.

Gärten sollen bestehen bleiben

Die CDU-Gemeinderatsfraktion habe von Anfang an die Zustimmung für einen Radweg davon abhängig gemacht, dass entweder keine Gärten wegfielen oder diese durch neue Gärten, direkt angrenzend an die bestehende Anlage, ersetzt würden. Dies habe die CDU in Gesprächen vor Ort mit den Kleingärtnern und auch im Gemeinderat immer wieder erklärt. Entgegen der Abmachung würden nun keine Ersatzgärten in der Au errichtet. Damit, so Kranz, „ist die Unterstützung der CDU für eine Radwegeführung, bei der Kleingärten betroffen sind, hinfällig“. red/lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020