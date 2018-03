CDU möchte Ruheplätze für Lkw

Anzeige

Lkw-Fahrer, die den neuen Messplatz blockieren, beschäftigen weiter die Politik. In einem Antrag an den Gemeinderat fordert die CDU, den Bodenbelag im vorderen, an die Waldhofstraße angrenzenden Teil in Absprache mit der Event und Promotion Mannheim GmbH grundlegend zu sanieren. Außerdem sollten nach dem Willen der Christdemokraten im Norden und Süden des Stadtgebiets besondere Ruheplätze für Lkw-Fahrer (ähnlich wie Autohöfe) eingerichtet, deutlich erkennbar ausgewiesen sowie mit sanitären Anlagen ausgestattet werden.

Die CDU-Gemeinderatsfraktion hatte bereits im Dezember 2016 in einem Antrag gefordert, geeignete Maßnahmen zur Verhinderung des ausufernden Abstellens von Lkw auf dem Neuen Messplatz zu ergreifen.

„Noch verschlimmert“

Bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Schaustellerverbandes sowie der Event und Promotion Mannheim GmbH (wir berichteten) habe man festgestellt, dass sich die Situation des wilden Parkens, der Verunreinigungen und die Beschädigung des Bodenbelages des Neuen Messplatzes sogar erheblich verschlimmert habe. Daher bestehe „dringender Bedarf, im Stadtgebiet gut erreichbare Parkplätze für Lkw-Fahrer, die ihre Ruhezeiten einhalten müssen, bereitzustellen und mit einer sanitären Infrastruktur auszustatten“, so Fraktionschef Claudius Kranz.