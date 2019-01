CDU redet über Kitas

Über den Ausbau der Kinderbetreuung in kommenden Jahren will die CDU mit Interessierten und Betroffenen diskutieren. Sie lädt darum am morgigen Donnerstag um 19 Uhr zu einem offenen „Forum Kinderbetreuung“ ein. Bei der Veranstaltung soll es darum gehen, über mögliche Wege zu diskutieren, um die Betreuungssituation in Mannheim weiter zu verbessern.

Kritik an bestehendem Angebot

Trotz des Ausbauprogramms seien die Betreuungsquoten in den Stadtteilen sehr unterschiedlich, schreibt die CDU. „Es fehlt an wohnortnahen Angeboten, teilweise hinkt der Krippen- und Kindergartenausbau der Einwohnerentwicklung stark hinterher.“

Zu dem Forum hat die Mannheimer CDU unter anderem auch die Elternbeiräte aller Kindergärten und Krippen eingeladen. Zudem sollen Vertreter von Institutionen und Fachleute dabei sein, wie in der Einladung steht. Das „Forum Kinderbetreuung“ beginnt heute um 19 Uhr im Haus der Jugend, C 2, 18. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019