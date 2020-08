CDU sorgt sich um den Jungbusch

Aus Sicht der CDU-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat bietet der Stadtteil Jungbusch mit seinen zahlreichen Kneipen, Clubs und Bars in diesen Tagen Grund zur Sorge. Deshalb laden die Christdemokraten am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr zum Gespräch auf dem Quartiersplatz in der Hafenstraße ein. „Tausende vorwiegend junge Menschen suchen in den warmen Sommerwochenendnächten Vergnügen und Gemeinschaft in Mannheims Nightlife-Hotspot. Das spricht für die Qualität des Quartiers“, heißt es von der CDU in einer Mitteilung. Auf der anderen Seite sorge das für Konflikte – und berge die Gefahr, „dass bei fortwährender Missachtung von Corona-Regeln aus dem Hotspot des Nachtlebens ein Hotspot der Neuinfektionen wird.“

Um diese und andere Fragen zu diskutieren, hat die CDU-Fraktion unter anderem Polizeipräsident Andreas Stenger und den Abteilungsleiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, Harald Born, sowie Quartiermanager Michael Scheuermann eingeladen. Außerdem wolle man am Donnerstagabend auch mit den Anwohnern, Gastronomen und Gewerbetreibenden des Jungbusch ins Gespräch kommen. Vonseiten der CDU sind die Stadträte Claudius Kranz, Chris Rihm und Thomas Hornung anwesend. wol

