CDU und Grüne machen Druck

In die Sache um die Umstellung der Paketzulieferung in der Innenstadt auf Elektro-Mobile kommt Bewegung: Auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ hat Edgar Neumann, der Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, erklärt, Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) habe sich unlängst bei einem Besuch in Mannheim ausdrücklich für den Hafen im Sinne eines citynahen Umschlagplatzes verwendet.

Für eine solche Fläche, wo Paketdienste ihre Waren anliefern und auf Elektro-Fahrzeuge für den weiteren Transport in die Innenstadt umladen, hatten sich die CDU und die Grünen im Gemeinderat unabhängig voneinander ausgesprochen (wir berichteten mehrfach).

„Von Verwaltung mehr erwartet“

Den Antragstellern selbst geht freilich die Sache zumindest vonseiten der Mannheimer Stadtverwaltung nicht schnell genug voran. Unlängst waren die beiden Anträge – der der CDU datiert von Mai 2017 – vom Wirtschafts- und den Technischen Ausschuss des Gemeinderats (AUT) verwiesen worden. „Wir werden auf unserer nächsten Fraktionssitzung besprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen“, kündigte Gerhard Fontagnier (Grüne) noch einmal an.