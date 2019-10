Cellist überzeugt mit emotionaler Tiefe und warmen Tönen

Mischa Maisky ist einer der führenden Cellisten unserer Zeit. Zusammen mit den Mannheimer Philharmonikern gibt er das Auftaktkonzert der zehnten Saison im Mozartsaal im Rosengarten. Mit ganzer Seele widmet sich Maisky seinem Cello. Als Mensch und Musiker brennt er für die Romantik. Emotionale Tiefe und warme Töne lassen ihn mit seinem Instrument verschmelzen. Der „MM“ verlost zehn Mal zwei Karten für das Konzert am Donnerstag, 10. Oktober. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Philharmoniker“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/jor

