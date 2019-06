Cello-Quartett begeistert mit Klangverwandlungen

Sie widmen sich Johannes Brahms und den Beatles: Bei der Musik der vier Cellisten des Rastrelli Cello Quartetts wird die Kunst der Klangverwandlung zum wahren Abenteuer für die Zuhörer: Man sieht und hört vier Celli auf der Bühne – und doch meint man, es wäre ein altes Klavier zu hören oder gar ein Saxofon. Am Sonntag, 30. Juni, sind die Musiker um 19 Uhr zu Gast in der Kulturreihe „Musik plus“ im John Deere Forum. Für das Programm verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Cello“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. jor/(Bild: Allegra)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019