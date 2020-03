Cellovirtuose trifft auf amerikanischen Dirigenten

Ungarische, französische und spanische Folklore treffen im 5. Akademiekonzert am Montag und Dienstag, 9. und 10. März, aufeinander: Gemeinsam mit dem amerikanischen Dirigenten Roderick Cox, der nach gefeierten Premieren in Los Angeles, Houston und Washington D.C. auch das europäische Publikum in seinen Bann ziehen will, begibt sich der Cellovirtuose Maximilian Hornung (Bild) auf eine musikalische Reise über den Kontinent. Los geht es jeweils um 20 Uhr im Mozartsaal des Rosengartens, ein Einführungsgespräch findet um 19.15 Uhr statt. Für das Konzert am Dienstag (10.) verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Akademiekonzert“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

